Сегодня 04 апреля 2018 года, 18:03

«Структурированный ритейл более привлекателен для инвесторов» — заместитель директора юрдепартамента ООО «Эко» Ольга Мыцык

На что необходимо обращать внимание при структурировании бизнеса ритейл-компании рассказала слушателям Школы корпоративного права и M&A Legal High School заместитель директора юридического департамента ООО «Эко» Ольга Мыцык.

По ее словам, бизнес является бизнесом только тогда, когда его можно продать, поэтому его, в том числе и ритейл, необходимо рассматривать как товар. «Любой инвестор, который захочет вложить деньги в тот же ритейл, должен понимать, какая у него структура, из чего он состоит и какие моменты являются рисковыми. Поэтому вопрос структурирования ритейла является целесообразным», — подчеркнула Ольга Мыцык.

Среди угроз неструктурированного ритейла лектор отметила неправомерные действия фискальных органов, поскольку при наличии одного или двух юридических лиц, которые вперемешку занимаются всеми вопросами, фискальный орган может наложить штрафные санкции, что в итоге приведет к парализации бизнеса. Также, по ее словам, неструктурированный ритейл-бизнес подвержен рискам рейдерского захвата его конкурентами. Непрямые угрозы неструктурированного бизнеса — это потеря контроля над компанией и ее активами, допуск ошибок в учете, непривлекательность для инвесторов.

По мнению лектора, структурирование ритейла позволит:

— получить юридический контроль и возможность реального управления своим бизнесом путем непосредственного участия в уставном капитале или без такого участия;

— ликвидировать разрозненность активов;

— создать единый центр принятия решений;

— построить систему инвестирования и реинвестирования бизнеса;

— в полной мере использовать механизмы международного и украинского налогового планирования;

— учитывать риски и проблемы, связанные с трансфертным ценообразованием и взаимоотношениями между взаимозависимыми лицами;

— усовершенствовать структуру договорных и хозяйственных связей;

— внедрить эффективную структуру налогового планирования.

Как отметила Ольга Мыцык, структуру ритейл-компании необходимо строить таким образом, чтобы компания, которая является собственником активов (объектов недвижимого имущества, оборудования), не была связана с другими компаниями, осуществляющими строительство, производство, логистику и маркетинг. Операционный бизнес следует разделить между разными компаниями, а не сосредотачивать в одной. «Существуют разные форматы магазинов (дом, супермаркет, гипермаркет), и их целесообразно распределить на разные операционные компании. А эти компании непосредственно сотрудничают с поставщиками, арендодателями. То есть необходимо построить схему таким образом, чтобы актив был всегда защищен», — подчеркнула докладчик.