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Екатерина Грабовик: «Банки не сильно любят IT-бизнес, поскольку не понимают, за какие услуги клиенты получают средства»

04 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодняшние лекции в рамках Школы корпоративного права и M&A Legal High School посвящены аспектам структурирования отдельных направлений деятельности. В частности, открывая учебный день, руководитель практики международного налогового планирования BUSINESS LEVEL UP Екатерина Грабовик рассказала слушателям об особенностях структурирования IT-бизнеса с учетом международного опыта.

Говоря о структурировании IT-проектов, лектор указала на необходимость понимания юристами, что компания — это только инструмент, ее надлежащее функционирование будет зависеть от формирования заданий, которые должна выполнять каждая компания клиента.

Екатерина Грабовик представила перечень вопросов, которые необходимо обговорить с клиентом с целью эффективного построения структуры компании. По ее словам, прежде всего, следует понять, что уже есть у клиента (компания, продукт). В дальнейшем нужно установить, какие виды объектов интеллектуальной собственности уже имеются в рамках проекта или будут созданы, будут ли компанией продаваться объекты интеллектуальной собственности и кому планируется их продажа. Для структурирования IT-проектов также важно выяснить, планируется ли в дальнейшем продажа бизнеса, есть ли возможность привлечения инвестора, предусмотрен ли бюджет на диверсификацию рисков.

Юристы, занимающиеся структурированием IT-бизнеса, должны понимать, как классифицируется бизнес клиента, подчеркнула Екатерина Грабовик.

Также лектор обратила внимание слушателей на тенденции международного налогового планирования, которые необходимо учитывать при избрании вида структуры компании, в их числе:

— СRS (обмен финансовой информацией относительно счетов);

— требования о раскрытии конечных бенефициаров;

— риски использования shell-компаний (компаний «пустышек»);

— риски использования офшоров и партнерств.

Рассказывая о банковском аспекте в структурировании IT-бизнеса, Екатерина Грабовик отметила, что в этом вопросе задание юристов еще сложнее: «Банки не сильно любят IT-бизнес, поскольку не понимают, за какие услуги клиенты получают определенные средства. Они не могут это проверить и априори начинают подозревать, что клиенты хотят таким образом просто отмывать деньги». В такой ситуации необходимо показать банку сайт предприятия, продемонстрировать бизнес-модель, проинформировать о том, как продукция компании представлена на рынке, рассказать об аналогах производимой продукции.

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