Сегодня 04 апреля 2018 года, 16:20

Два года ProZorro: важные события в нормативной сфере

1 апреля 2018 года исполняется два года с момента вступления в силу Закона Украины «О публичных закупках». С тех пор система ProZorro стала обязательной для использования государственными учреждениями и предприятиями. По данным экспертов торговой площадки Zakupki.Prom.ua, за этот период было объявлено более 750 тыс. открытых конкурентных торгов. 66,5 тыс. представителей бизнеса приняли участие в тендерах от 20,5 тыс. госзаказчиков. При этом ожидаемая стоимость этих закупок составила почти 960 млрд грн, а экономия средств государственного бюджета — более 44 млрд грн. И это только главные цифры. Большие данные аналитики ProZorro позволяют изучать и сравнивать активность регионов, популярные категории, составлять рейтинги организаторов и поставщиков и т.д.

Кроме массива цифр для исследования за два года внедрения важным достижением и этапом развития системы публичных закупок стало совершенствование законодательной базы. А именно — разрешение проблемных вопросов, волнующих всех участников ProZorro. Среди главного следует остановиться на пунктах нормативного регулирования публичных закупок, которые положительно повлияли на развитие системы за последний год:

1) интеграция Системы электронных публичных закупок с ProZorro Единым государственным реестром юридических лиц и физических лиц — предпринимателей (ЕГР).

Это дает повышение безопасности системы, поскольку нивелируется возможность вносить в нее некорректные данные. Кроме того, интеграция реестров значительно упрощает работу государственным заказчикам, так как уменьшается количество «ручной» работы. Результатом интеграции является автоматическая проверка данных участника в ЕГР. При оценке предложений заказчик может быстро получить расширенную информацию об участнике в электронной форме;

2) 9 августа 2017 года Кабинет Министров Украины принял постановление №553, которое вносит изменения в Порядок функционирования электронной системы закупок и проведения авторизации электронных площадок.

Принятие постановления КМУ устраняет неоднозначное толкование норм Порядка функционирования системы публичных электронных закупок и проведения авторизации электронных площадок. Также это решает ряд технических вопросов, которые возникли во время работы ProZorro. В частности, устанавливается, что размер платы за предоставление участником тендерного предложения определяется с учетом налога на добавленную стоимость. Также конкретизируются основания и случаи возврата оплаты участнику оператором авторизованной электронной площадки и выплаты вознаграждения оператору авторизованной электронной площадки администратором. Документ нормирует вопрос об изменении оператора авторизованной электронной площадки;

3) принят приказ Министерства экономического развития и торговли Украины от 15 сентября 2017 года №1372 «Об утверждении Порядка заключения и выполнения рамочных соглашений».

Объявление закупок по рамочным соглашениям упрощает порядок проведения тендеров для заказчиков и участников, а также позволяет заключать рамочные соглашения на срок до 4 лет для товаров и услуг. Это снимет необходимость ежегодного проведения процедур закупок для товаров и услуг, которые носят циклический характер;

4) 23 января 2018 года Президент Украины подписал законопроект №4738-д о совершенствовании системы мониторинга публичных закупок. Законопроект был принят Верховной Радой в целом 21 декабря 2017 года.

Новый закон обязывает заказчиков реагировать на рекомендации и замечания Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) в обязательном порядке. Технически это будет воплощено благодаря интеграции ProZorro с системой риск-индикаторов, которые будут автоматически искать сомнительные тендеры, выделять их и сразу отправлять на проверку ГАСУ. Кроме сигналов от системы риск-индикаторов поводом для проверки закупки станут обращения общественных активистов, журналистов или представителей органов власти и местного самоуправления. Аудиторы ГАСУ смогут проверить любую закупку и по собственной инициативе. Они будут иметь отдельный «кабинет» в системе, и все действия аудиторов в процессе мониторинга будут публиковаться в ProZorro;

5) проект совместного приказа МЭРТ и Министерства здравоохранения Украины «Об информационном взаимодействии между Государственным реестром лекарственных средств Украины и электронной системой закупок».

Интеграция системы ProZorro и реестр лекарственных средств позволит упростить проведение заказчиками и участниками закупки лекарственных средств через электронную систему закупок, уменьшить коррупционные злоупотребления при закупках и способствовать конкурентному развитию рынка лекарственных средств. После начала пилотной интеграции у заказчика появилась возможность выбирать соответствующее МНН (международное непатентованное название (англ. International Non-proprietary Name) — название лекарственного средства, принятое Всемирной организацией здравоохранения) из списка Министерства здравоохранения, что стандартизирует предметы закупок и делает невозможным допущение ошибок в названиях лекарств;

6) разработан проект постановления КМУ «О внесении изменений в постановление КМУ от 23 марта 2016 №291».

Фиксированный размер платы за подачу жалобы в орган обжалования является неэффективным средством защиты нарушенных прав для всех субъектов хозяйствования и прежде всего для малого и микропредпринимательства в сфере публичных закупок. Проект постановления предусматривает введение дифференцированного подхода к оплате за подачу жалобы в зависимости от ожидаемой стоимости закупки. Указанный подход будет способствовать развитию конкуренции на рынке публичных закупок, а также развитию малого и микропредпринимательства;

7) разработан проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» (относительно усовершенствования вопросов публичных закупок)».

Проект предусматривает обязать заказчиков проводить допороговые закупки через ProZorro. Согласно Закону Украины «О публичных закупках», допороговыми считаются закупки на сумму до 200 тыс. грн — для товаров и услуг и 1,5 млн грн — для работ. Сейчас значительная часть допороговых закупок проводится вне системы, без конкуренции и экономии средств. Поскольку такие закупки законодательно не урегулированы, обязать госзаказчиков использовать электронную систему для отбора наиболее экономически выгодного предложения нет оснований.

Важной новостью последнего года для ProZorro стало то, что система полностью мигрировала в Украину. 1 марта с.г. завершился последний этап переезда ProZorro в Украину. Все материалы, данные, компоненты системы полностью переместились в украинский дата-центр. Специально для украинской системы электронных публичных закупок была разработана технология, которая позволит сохранять данные в Украине. Такой переезд является уникальным для страны с использованием передовых ИT-достижений.

Елена Парфенюк, руководитель департамента государственных закупок торговой площадки Zakupki.Prom.ua