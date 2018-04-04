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Народный депутат В.Нимченко подал иск к коллеге В.Сюмар из-за инцидента с журналистами программы «Схемы»

04 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Василия Нимченко. Ответчик — народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просит суд признать противоправными действия председателя Комитета Виктории Сюмар относительно вмешательства в деятельность органов прокуратуры, предварительного следствия Национальной полиции Украины, которые осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве относительно препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Также истец просит суд обязать председателя соответствующего парламентского комитета воздержаться в дальнейшем от совершения таких действий.

В исковом заявлении указано, что в свое время в повестку дня Комитета был включен вопрос «Об инциденте с признаками препятствования журналистской деятельности Михаила Ткача и оператора Кирилла Лазаревича вечером 7 ноября 2017 года у VIP-терминала аэропорта «Киев».

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

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