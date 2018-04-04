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Киев будет использовать искусственный интеллект для управления городом

04 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Для эффективного управления городом Киев будет использовать искусственный интеллект. Сейчас украинская столица делает первые шаги по внедрению мировых практик Al. В частности, «искусственный разум» применяется в онлайн-торгах, навигационных системах, сфере продаж, а анализ поведения злоумышленников помогает полиции в раскрытии преступлений. Об этом сообщил заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив во время международного форума Al Cloud Forum, который прошел в китайском Ханчжоу. Об этом сообщает сайт Киевского городского совета.

«Одним из самых успешных продуктов искусственного интеллекта считают навигационную систему автомобиля TESLA. Еще один яркий пример: после просмотра того или иного товара в онлайн-магазине «искусственный разум» предложит вам аналогичные продукты на сторонних сайтах. По сути, IA будет влиять на развитие и усиление безопасности, инфраструктуры и образования. И это как раз то, что нужно Киеву. Благодаря развитию искусственного интеллекта мы сможем добиться успеха во всех сферах, оптимизировать работу предприятий и минимизировать влияние «человеческого фактора» на важные процессы», — отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Искусственный интеллект — технология, которая со временем будет занимать все больше отраслей, поэтому сейчас важно понять особенности этой технологии и то, как применять ее с максимальной эффективностью.

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