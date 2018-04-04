Экс-глава «Укрспирта» планировал расстрелять народных депутатов, заявил министр

Министр внутренних дел заявил, что задержанный недавно в Румынии экс-глава «Укрспирта» Михаил Лабутин планировал убийства в Верховной Раде Украины.
Об этом он сказал в интервью изданию «ЛИГА».
«Дело Савченко-Рубана» не первая ситуация за последние месяцы. Первая случилась с бандой под руководством Лабутина (бывшим главой «Укрспирта»). Его недавно задержали в Румынии по нашему ордеру. У него была аналогичная схема: бандиты обсуждали, как они ворвутся с несколькими десятками автоматчиков в Верховную Раду, примут от каждой фракции по одиозному депутату (практически цитирую их разговор), выведут на площадь Конституции и там расстреляют. После этого попросят поддержки украинского народа», — сказал Арсен Аваков.
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