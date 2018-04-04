Сегодня 04 апреля 2018 года, 14:38

ВС рассмотрел вопрос выплаты стоимости доли вышедшему из ООО участнику до истечения 12-месячного срока

Обязать осуществить такую выплату раньше установленного законом срока суды не могут

На случай выхода лица из состава участников хозяйственного общества законодательно установлен срок в 12 месяцев, в течение которого следует выплатить стоимость доли вышедшему участнику. По сути, это право общества, если иное не предусмотрено уставом или корпоративным договором, произвести выплату в пределах установленного срока и обязать осуществить такую выплату раньше суды не могут.

Такой вывод сделал Верховный Суд (ВС) в постановлении от 28 февраля 2018 года по делу №910/21160/16, иск в котором был подан к обществу с ограниченной ответственностью бывшим его участником, просившим взыскать в его пользу стоимость части имущества, пропорциональную доле в уставном капитале.

В частности, суд указал, что, согласно части 2 статьи 148 ГК Украины, участник, который выходит из общества с ограниченной ответственностью, имеет право на получение стоимости части имущества, пропорциональной его доле в уставном капитале общества. Указанное право также предусмотрено положениями статьи 54 Закона Украины «О хозяйственных обществах», устанавливающими, что такая выплата осуществляется после утверждения отчета за год, в котором участник вышел из общества, и в срок до 12 месяцев со дня выхода.

Поскольку правовым основанием для обращения в хозяйственный суд является защита нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов, право на иск у лица возникает после нарушения ответчиком его права, то есть защите подлежит уже нарушенное право, а не то, которое может быть нарушено в будущем и в отношении которого не известно, будет ли оно нарушено, ВС признал выводы, сделанные судами первой и апелляционной инстанций о наличии оснований для удовлетворения иска необоснованными.

Более подробно об аргументации выводов Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Доля еще будет» в газете «Юридическая практика», №14/1058 от 3 апреля 2018 года.