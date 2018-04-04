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ВС рассмотрел вопрос выплаты стоимости доли вышедшему из ООО участнику до истечения 12-месячного срока

04 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика
Обязать осуществить такую выплату раньше установленного законом срока суды не могут Обязать осуществить такую выплату раньше установленного законом срока суды не могут

На случай выхода лица из состава участников хозяйственного общества законодательно установлен срок в 12 месяцев, в течение которого следует выплатить стоимость доли вышедшему участнику. По сути, это право общества, если иное не предусмотрено уставом или корпоративным договором, произвести выплату в пределах установленного срока и обязать осуществить такую выплату раньше суды не могут.

Такой вывод сделал Верховный Суд (ВС) в постановлении от 28 февраля 2018 года по делу №910/21160/16, иск в котором был подан к обществу с ограниченной ответственностью бывшим его участником, просившим взыскать в его пользу стоимость части имущества, пропорциональную доле в уставном капитале.

В частности, суд указал, что, согласно части 2 статьи 148 ГК Украины, участник, который выходит из общества с ограниченной ответственностью, имеет право на получение стоимости части имущества, пропорциональной его доле в уставном капитале общества. Указанное право также предусмотрено положениями статьи 54 Закона Украины «О хозяйственных обществах», устанавливающими, что такая выплата осуществляется после утверждения отчета за год, в котором участник вышел из общества, и в срок до 12 месяцев со дня выхода.

Поскольку правовым основанием для обращения в хозяйственный суд является защита нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов, право на иск у лица возникает после нарушения ответчиком его права, то есть защите подлежит уже нарушенное право, а не то, которое может быть нарушено в будущем и в отношении которого не известно, будет ли оно нарушено, ВС признал выводы, сделанные судами первой и апелляционной инстанций о наличии оснований для удовлетворения иска необоснованными.

Более подробно об аргументации выводов Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Доля еще будет» в газете «Юридическая практика», №14/1058 от 3 апреля 2018 года.

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