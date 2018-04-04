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Это подход тоталитарного государства — адвокат прокомментировал суд по делу мэра Скадовска

04 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

3 апреля 2018 года Апелляционный суд Херсонской области оставил без удовлетворения жалобу городского головы на решение Скадовского районного суда Херсонской области от 28 декабря 2017 года о лишении его права занимать должность мэра города сроком на один год.

Решение прокомментировал один из адвокатов Александра Яковлева, советник АО ЮФ ARIO Кирилл Юхно: «Сегодня в Апелляционном суде Херсонской области победил принцип социалистической законности. Любые доводы стороны защиты Александра Яковлева относительно принципа верховенства права (пропорциональность, правовая определенность, качество закона и т.п.) не были услышаны судом. Мне было странно слышать утверждения судьи, что верховенство права состоит лишь в том, что никто не может быть выше закона. Это подход тоталитарного, а не правового государства. Поэтому дополнительно комментировать отклонение судом других аргументов защиты (отсутствие повторяемости, отличие реального конфликта интересов от потенциального, а также малозначительности) вообще нет смысла. Ведь даже базовые принципы права суд понимает так, как их понимал прокурор Вышинский во времена Сталина».

Напомним: преследования законно избранного скадовчанами мэра началось из-за экономии средств городского бюджета, о чем можно прочитать по ссылке.

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