Сегодня 04 апреля 2018 года, 18:03

Это подход тоталитарного государства — адвокат прокомментировал суд по делу мэра Скадовска

3 апреля 2018 года Апелляционный суд Херсонской области оставил без удовлетворения жалобу городского головы на решение Скадовского районного суда Херсонской области от 28 декабря 2017 года о лишении его права занимать должность мэра города сроком на один год.

Решение прокомментировал один из адвокатов Александра Яковлева, советник АО ЮФ ARIO Кирилл Юхно: «Сегодня в Апелляционном суде Херсонской области победил принцип социалистической законности. Любые доводы стороны защиты Александра Яковлева относительно принципа верховенства права (пропорциональность, правовая определенность, качество закона и т.п.) не были услышаны судом. Мне было странно слышать утверждения судьи, что верховенство права состоит лишь в том, что никто не может быть выше закона. Это подход тоталитарного, а не правового государства. Поэтому дополнительно комментировать отклонение судом других аргументов защиты (отсутствие повторяемости, отличие реального конфликта интересов от потенциального, а также малозначительности) вообще нет смысла. Ведь даже базовые принципы права суд понимает так, как их понимал прокурор Вышинский во времена Сталина».

Напомним: преследования законно избранного скадовчанами мэра началось из-за экономии средств городского бюджета, о чем можно прочитать по ссылке.