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Команда Sayenko Kharenko представила интересы компаний Group DF в промежуточном пересмотре антидемпинговых мер

04 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Команда практики международной торговли Sayenko Kharenko представила интересы компаний, входящих в Group DF, в том числе ПАО «Азот», ЧАО «Северодонецкое Объединение «АЗОТ», ЧАО «Ровноазот» и ЧАО «Концерн Стирол» (Group DF), в промежуточном пересмотре антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония происхождением из России.

Объем работ Sayenko Kharenko включал подготовку заявления об инициации пересмотра, подготовку комментариев по разным вопросам (касательно ответов российских производителей на опросники, материалов Министерства экономического развития и торговли Украины по результатам пересмотра и т. д.), подготовку ответов на опросники и дополнительные опросники, участие в слушаниях и подготовку документа по результатам слушаний и т.д.

По результатам антидемпингового расследования было уточнено описание товара, к которому применялись антидемпинговые меры, с целью препятствования дальнейшему обходу действующих антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония путем поставок новых модификаций нитрата аммония, в котором суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в перерасчете на азот в сухом веществе составляет 28% и выше.

Также по итогам промежуточного пересмотра был увеличен размер действующих антидемпинговых мер, а именно:

- для экспортера ПАО «Дорогобуж» на уровне 29,25%;

- для других экспортеров и Российской Федерации в общем — 42,96%.

Напомним, что по результатам предварительного промежуточного пересмотра применялись следующие антидемпинговые меры:

- для экспортера ПАО «Дорогобуж» — 20,51%;

- для экспортера АО «МХК «ЕвроХим» — 36,03%;

- для других экспортеров и Российской Федерации в общем — 36,03%.

Команда Sayenko Kharenko работала над проектом в составе юристов Ивана Бараненко и Виктории Мыкуляк под руководством партнера Анжелы Махиновой.

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