Сегодня 04 апреля 2018 года, 16:20

Правительство обеспокоилось цифровым разрывом и цифровой дискриминацией

Правительство сейчас работает над решением проблемы цифрового разрыва, который наблюдается в Украине в части доступа к интернету, между городами и селами. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

«Мы занимаемся этим. Достаточно серьезно. Для того чтобы создать систему для стимулирования ликвидации цифрового разрыва и цифровой дискриминации, мы будем использовать существующую инфраструктуру операторов. Но надо понимать одну вещь, что доступ к интернету должен быть обеспечен не только, например, школам, но и всему населенному пункту», — отметил г-н Гройсман.

Детально проработкой этого решения занимается министр экономического развития и торговли Украины, добавил он.