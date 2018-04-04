Сегодня 04 апреля 2018 года, 16:20

НАБУ рассекретило материалы в отношении руководителя САП Н.Холодницкого

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало 4 апреля с.г. фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, проведенных в рабочем кабинете заместителя Генерального прокурора, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. На такой шаг в ведомстве пошли, «учитывая общественный резонанс и с целью предоставления общественности достоверной информации об участии НАБУ в расследовании», передает «Радио Свобода».

Ознакомиться с материалами можно в видеоролике на Youtube.

«Подчеркиваем, что указанные следственные действия осуществлялись на основании определения следственного судьи в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного Генеральной прокуратурой Украины», — указывают в НАБУ.

«В результате, по мнению НАБУ, были установлены факты, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях управляющего САП признаков уголовных и дисциплинарных нарушений. В частности, речь идет о возможном подстрекательстве свидетелей к даче ложных показаний, разглашении сведений досудебного расследования лицам, которые не имеют отношения к соответствующему уголовному производству», — сообщили в Нацбюро.

Руководитель САП Назар Холодницкий 3 апреля 2018 года дал показания на допросе в ГПУ. Перед допросом он заявил, что будет ходатайствовать об отстранении от должности на время проведения расследования.

30 марта с.г. ГПУ и НАБУ направили в Комиссию прокуроров дисциплинарные жалобы о совершении руководителем САП дисциплинарных проступков.