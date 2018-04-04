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Сегодня 04 апреля 2018 года, 16:20

Украина начала оформление электронных виз для граждан 46 стран

Консульская служба МИД Украины начинает онлайн-оформление электронных виз для въезда в страну с деловой или туристической целью. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД, передает «Европейская правда».

Для оформления электронной визы необходимо осуществить несколько шагов: заполнить анкету онлайн на сайте evisa.mfa.gov.ua, загрузить сканированные копии необходимых документов, оплатить на сайте банковской картой (платежные системы MasterCard или Visa) и распечатать полученную на электронный адрес электронную визу.

Время оформления визы составляет до девяти рабочих дней, стоимость — 65 долларов США. Срок действия — до 30 дней (разовая виза).

«Е-виза является абсолютно новым для Украины проектом, который реализуется в нашем государстве впервые с целью модернизации процедур в визовой сфере», — говорится в сообщении МИД.

Е-визы вводятся для граждан таких государств, как:

Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Тимора, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.