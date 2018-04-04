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Ульяна Супрун не намерена увольняться с должности и.о. министра здравоохранения

04 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что остается на своей должности, несмотря на рекомендацию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения уволить ее, — сообщила она сегодня журналистам перед началом заседания правительства, передает издание Hubs.

«Я думаю, что это лучшая реклама, что наша реформа идет в правильном направлении. И я хочу поблагодарить сотни людей, которые мне написали сообщение поддержки: народные депутаты, министры, премьер-министр мне даже позвонил. Я остаюсь в должности», — заявила чиновница.

Накануне профильный комитет Верховной Рады Украины одобрил проект постановления №5642 относительно обращения в КМУ об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Автор проекта постановления, член комитета, народный депутат от «Оппозиционного блока» Игорь Шурма вчера отмечал, что Супрун не имеет должного образования и диплома и нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более шести месяцев.

При этом комитет признал работу Минздрава в 2017 году неудовлетворительной.

Напомним: Супрун была назначена на должность и.о. министра в июле 2016 года.

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