Сегодня 04 апреля 2018 года, 14:38

«Юридическая практика» и Legal High School искренне поздравляют Наталию Кузнецову

Наталья Кузнецова

Сегодня свой день рождения отмечает человек, который не нуждается в представлении — профессор, заслуженный юрист Украины Наталия Кузнецова. От имени редакции газеты «Юридическая практика» и команды Legal High School поздравляем вас с праздником, желаем счастья, здоровья и моральных сил вам и вашим близким.

Мы не перестаем удивляться излучаемой вами энергичности. Знаем, что многие по-хорошему завидуют вашей разносторонности. Вы являетесь олицетворением личных качеств, необходимых каждому юристу. Также надеемся, что как глава наблюдательного совета LHS вы поможете повысить уровень знаний юристов. Благодаря вашей настойчивости юридическое сообщество Украины делает шаги в своем развитии. Шаги в сторону судебной системы, адвокатуры и науки, которыми все мы будем гордиться.

Пускай судьба будет к вам благосклонна, уважаемая Наталья Семеновна!