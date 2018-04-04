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ГПУ подозревает участника Майдана в убийстве силовиков во время протестов 2013—2014 годов

Лицу, которое принимало участие в протестных акциях, сообщено о подозрении в совершении убийств работника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины продолжается расследование преступлений, совершенных во время протестных акций в ноябре 2013 года — феврале 2014 года, в частности расследование убийств как протестующих, так и правоохранителей.

Подозрение касается убийства работника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и покушения на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка, а также приобретения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов без установленного законом разрешения, то есть преступлений, предусмотренных статьями 115, 348, 263 УК Украины.

Как сообщало вчера издание «Украинская правда», речь идет о человеке по имени Иван Бубенчик. Суд пока не смог избрать ему меру пресечения.