Сегодня 04 апреля 2018 года, 12:55

Депозитарий НБУ заменил программное обеспечение, разработанное 16 лет назад

2 апреля 2018 года в полном объеме вступило в силу новое Положение о проведении депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечении осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами Национальным банком Украины. Этот документ, утвержденный правлением Национального банка в декабре 2017 года, вводит новые подходы Нацбанка к осуществлению депозитарной деятельности с государственными ценными бумагами.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Для воплощения новаций Положения на практике Депозитарий Национального банка отказался от предыдущей системы «ОВГЗ-онлайн2», созданной 16 лет назад, и вместо нее разработал новое программное обеспечение «Депозитарий НБУ», построенное на современных средствах автоматизации. Работать в нем пользователи депозитарных услуг Нацбанка могут уже сегодня.

Новый программный комплекс сохраняет полный набор функциональности, которая обеспечивалась системой «ОВГЗ-онлайн2», и одновременно предусматривает новые функциональные возможности для участников рынка.

Одной из основных новаций осовремененного программного обеспечения является возможность открытия так называемых «сегрегированных счетов» — отдельных персонифицированных счетов для всех типов депонентов на уровне депозитария Национального банка. Также система предусматривает возможность перевода депонентов с агрегированных счетов на открытые сегрегированные счета депонентов. Это поможет одновременно и упростить ведение учета ценных бумаг, и повысить надежность хранения информации о правах на ценные бумаги клиентов.

Также благодаря системе «Депозитарий НБУ» стало возможным использование новых моделей расчетов участников фондового рынка при работе с государственными ценными бумагами. В частности, это программное обеспечение позволило проводить операции по принципу «оплата против поставки ценных бумаг», который предусматривает, что право собственности на ценные бумаги переходит к новому владельцу только после оплаты. Эта новая модель расчетов выступает надежной альтернативой расчетам через Расчетный центр (РЦ) и создаст предпосылки для анонсированного ранее отмены монополии РЦ на осуществление расчетов по сделкам с ценными бумагами. Также в новой системе предусмотрена возможность проведения операций по принципу «поставка ценных бумаг без оплаты», когда стороны не требуют гарантий расчетов со стороны инфраструктуры фондового рынка и регулирующих их порядок условиями договора.

Кроме того, в новом программном обеспечении реализована возможность проведения операций с облигациями внешних государственных займов, зачисляются для учета и обращения на территории Украины через систему корреспондентских отношений Депозитария Национального банка с международным депозитарием (Clearstream Banking Luxembourg).

Новое Положение и осовремененное программное обеспечение помогут сделать депозитарной деятельности Национального банка более клиентоориентированной, а также привести ее в соответствие с международными стандартами.