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Юристы рассказали об особенностях сотрудничества с клиентами-иностранцами

04 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сопровождение дел иностранных клиентов занимает существенную долю (иногда даже преобладающую) в структуре юридических фирм, практикующих в Украине. Наибольшая доля клиентов-нерезидентов (включая дочерние предприятия и представительства иностранных компаний) ожидаемо зафиксирована в сегменте крупнейших украинских юрфирм и офисов международных юрфирм — в среднем 56,55%. Максимальное значение при этом превышает 80%. В то же время более чем о 90 % клиентов-нерезидентов заявляют ряд небольших юрфирм с бутиковой специализацией. Есть на рынке примеры региональных юрфирм, чей клиентский портфель на 60% и больше состоит из нерезидентов.

Но если несколько лет назад разница между украинскими и иностранными клиентами была очевидной, то сейчас юристы больше акцентируют внимание на масштабе и специфике бизнеса клиентов, подчеркивая, что подходы крупного украинского бизнеса практически ничем не отличаются от требований и ожиданий иностранных компаний — западные стандарты качества юридических услуг, принесенные в Украину глобальными корпорациями и международными юрфирмами, успешно акцептированы как ведущими локальными юридическими компаниями, так и крупным национальным бизнесом.

При этом юристы сходятся во мнении, что каждому человеку, с которым приходится работать как с клиентом, как правило, присущи свои национальные особенности, более или менее сглаженные корпоративными стандартами компаний, которые они представляют. И знание этих особенностей в значительной мере упрощает работу. Подробней читайте в статье «Культурная эволюция» («Юридическая практика» №14 от 3 апреля 2018 года).

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