Омбудсмен будет удалять дискриминационные петиции с сайтов госорганов

С сайтов парламента, правительства и Президента по требованию омбудсмена удалены аналогичные петиции «Просим принять меры для прекращения пропаганды гомосексуализма и защиты традиционных семейных ценностей».
Как сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на сайт Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины, 27 марта 2018 года по требованию представителя уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства с Официального интернет-представительства Президента Украины сняли электронную петицию «Просим принять меры для прекращения пропаганды гомосексуализма и защиты традиционных семейных ценностей». В институции уверены, что документ посягает на права и свободы ЛГБТ-людей и содержит признаки подстрекательства к дискриминации по признаку сексуальной ориентации.
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