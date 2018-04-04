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Законопроект о концессии прошел первое чтение

04 апреля 2018 года Источник:Экономічна правда

Верховная Рада Украины приняла проект Закона Украины №8125 «О концессии» за основу.

Об этом сообщается на сайте ВР.

«За» проголосовало 240 народных депутатов.

Как передает «Интерфакс», глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук отметил, что законопроект, в частности, разграничивает регулирование концессии и других форм государственно-частного партнерства, упрощает процедуру выделения земельных участков для концессионных проектов, устанавливает единую процедуру принятия решений во всех формах государственно-частного партнерства, в том числе концессии.

«При этом право собственности на объект концессии имеет местная территориальная община», — уточнил г-н Иваничук.

Он признал необходимость доработки законопроекта ко второму чтению, в частности, в вопросах концессионного конкурса.

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