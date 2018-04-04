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Сегодня 04 апреля 2018 года, 11:12

Законопроект о концессии прошел первое чтение

Верховная Рада Украины приняла проект Закона Украины №8125 «О концессии» за основу.

Об этом сообщается на сайте ВР.

«За» проголосовало 240 народных депутатов.

Как передает «Интерфакс», глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук отметил, что законопроект, в частности, разграничивает регулирование концессии и других форм государственно-частного партнерства, упрощает процедуру выделения земельных участков для концессионных проектов, устанавливает единую процедуру принятия решений во всех формах государственно-частного партнерства, в том числе концессии.

«При этом право собственности на объект концессии имеет местная территориальная община», — уточнил г-н Иваничук.

Он признал необходимость доработки законопроекта ко второму чтению, в частности, в вопросах концессионного конкурса.