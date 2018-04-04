Представительство НААУ появилось в Марселе

Совет адвокатов Украины создал представительство Национальной ассоциации адвокатов Украины во Французской Республике (г.Марсель). Об этом сообщает сайт НААУ.
Директором представительства стал адвокат Сергей Кульбач.
Решение принято на основании представления Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины международных связей и Положения о представительстве Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Деятельность представительств НААУ за рубежом осуществляется за счет спонсоров, благотворительных фондов и за счет самофинансирования.
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