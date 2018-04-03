Сегодня 03 апреля 2018 года, 19:50

О плюсах и минусах ведения бизнеса через коммерческие представительства рассказал Юрий Кацер, директор, руководитель юрдепартамента KPMG Law

Юрий Кацер, директор, руководитель юридического департамента KPMG Law, построил свою лекцию о ведении бизнеса в Украине через коммерческое представительство для слушателей Школы корпоративного права и M&A Legal High School по принципу сравнения различных аспектов деятельности таких основных форм ведения бизнеса, как коммерческое и некоммерческие представительства и общество с ограниченной ответственностью.

Сначала слушатели имели возможность проанализировать объем хозяйственной деятельности указанных учреждений. Некоммерческие представительства осуществляют только хранение товаров с целью демонстрации, доставки или переработки другим предприятием, закупку товаров и сбора информации в Украине и иную деятельность, имеющую вспомогательный или подготовительный характер, а коммерческие представительства, как и ООО, как правило, осуществляют любую законную хозяйственную деятельность. Однако для коммерческих представительств существуют определенные исключения, например сфера страхования или профессиональная деятельность на внешнем фондовом рынке.

В то же время представительства, в отличие от украинских обществ, не имеют статуса юридического лица, минимального размера уставного капитала и не несут ответственности по своим обязательствам. Однако в пользу ООО играют сроки и возможность автоматического внесения в реестр, а также отсутствие высокой платы за регистрацию.

По регуляторным аспектам лектор указал, что представительства за редкими исключениями почти не имеют ограничений, а вот обществам с ограниченной ответственностью в Украине присущ целый пакет нормативных требований. К примеру, поскольку разрешение на осуществление деятельности в Украине выдается только после создания юридического лица, это означает, что первым директором в любом ООО должен быть резидент. А вот относительно финансирования Юрий Кацер подчеркнул, что менее всего вариантов у некоммерческого представительства.

Лектор проанализировал налогообложение различных видов ведения бизнеса на примере четырех основных налогов. Так, некоммерческие представительства вообще не облагаются налогом. Налог на прибыль предприятий и НДС в ООО и коммерческих представительствах применяется фактически одинаково: по ставке 18% и 20% соответственно. Однако у украинских предприятий вклады в уставный капитал, заем и безвозвратная финансовая помощь не являются объектами НДС, а в коммерческих представительствах существует риск применения НДС к финансированию от HQ. Лектор также отметил, что институт репатриации прибыли (дивиденды) существует только в ООО: общая ставка 15% может быть уменьшена на основании DTT.

Юрий Кацер отметил, что в законодательство в сфере трансфертного ценообразования 7 декабря 2017 года были внесены изменения, согласно которым операции между коммерческими представительствами и HQ являются контролируемыми только тогда, когда их объем (в том числе полученное финансирование) превышает 10 млн грн.