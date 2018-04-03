Сегодня 03 апреля 2018 года, 19:50

Бизнес сегодня не обходится без иностранного капитала и инвестиций, заверил спикер LHS Владимир Ратушняк

Владимир Ратушняк, партнер ЮК «Альянс Ратушняк и Партнеры», объяснил слушателям Школы корпоративного права и M&A Legal High School особенности работы и налогообложения иностранных представительств в Украине.

Представительство на договорной основе является одним из самых распространенных видов выхода иностранцев на украинский рынок, поскольку это уже готовый бизнес, предусматривающий работу на коммерческих условиях. В некоторых случаях такой способ ведения бизнеса является очень эффективным.

Нерезидент перед началом своей хозяйственной деятельности на территории Украины через представительство должен обеспечить постановку на учет (регистрацию плательщиком налога на прибыль) постоянного представительства.

Владимир Ратушняк объяснил разницу между постоянным представительством и непостоянным. Постоянное представительство самостоятельно ведет бизнес и является налогоплательщиком, в том числе налога на прибыль, а непостоянные могут выполнять определенные вспомогательные функции в интересах материнской компании и не платить налог на прибыль. Но право на использование такой льготы ограничено видами деятельности самого представительства, которые не могут выходить за пределы подготовительной и вспомогательной функций по отношению к деятельности главного офиса.

Лектор подчеркнул, что представительство является не юридическим лицом, а обособленным подразделением материнской компании — нерезидента, при этом вопросы ответственности касаются только юрлиц. Ответчиком по обязательствам представительства будет выступать материнская компания, а это — один из квалифицирующих признаков при принятии решения о выходе на рынок и избрании способа такого выхода. «В мировом плане имидж Украины не очень высокий, — уверен Владимир Ратушняк, — поэтому иностранцы ищут альтернативные варианты».

Представительство сохраняет свой некоммерческой статус, если оно не осуществляет деятельность, идентичную основной деятельности иностранного head-офиса, и не имеет коммерческих взаимоотношений с третьими лицами, то есть единственным источником его финансирования является поступление средств от материнской компании, а любые услуги третьим лицам исключены. Такое представительство теряет свой некоммерческой статус, если осуществляет деятельность, идентичную основной деятельности материнской компании (не вспомогательная деятельность, а полный цикл), действует в интересах третьих лиц или получает деньги/выручку от резидентов и/или нерезидентов.

Лектор указал, что на практике могут возникать споры с ГФС в результате переквалификации некоммерческого представительства в постоянное представительство нерезидентов (которое выступает плательщиком налога на прибыль), связанные с доначислением соответствующих сумм налоговых обязательств.

Во второй части лекции был рассмотрен режим налогообложения иностранных представительств. Доходы, полученные нерезидентом с источником их происхождения из Украины, облагаются налогом в порядке и по ставкам, определенным НК Украины (национальный режим налогообложения). Ставка такого налога составляет 15% на любые выплаты, осуществляемые в пользу нерезидента. Но есть и другие виды ставок для конкретных операций (фрахт — 6%, распространение рекламы — 20%).