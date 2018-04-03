Сегодня 03 апреля 2018 года, 18:07

Нужен ли аудит годовой финансовой отчетности частного акционерного общества?

Требование о необходимости проводить аудит годовой финансовой отчетности акционерного общества (как частного, так и публичного) предусмотрено Законом Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» №3480-IV от 23 февраля 2006 года (далее – Закон о ценных бумагах и фондовом рынке) и Законом Украины «Об аудиторской деятельности» № 3125-XII от 22 апреля 1993 года (далее – Закон об аудите).

Согласно пункта 1 статьи 8 Закона об аудите, проведение аудита является обязательным, среди прочего, для подтверждения достоверности и полноты годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности компаний, отчетность которых подлежит официальному обнародованию.

Однако, в связи с изменениями, внесенными в Закон о ценных бумагах и фондовом рынке Законом Украины №2210-VIII от 16 ноября 2017 года у некоторых игроков рынка создалось впечатление, что аудит финансовой отчетности за 2017 год стал необязательным для частных акционерных обществ, кроме банков и финансовых компаний. Хотим обратить внимание, что это мнение ошибочно.

Действительно, согласно абзаца 4 части 8 статьи 40 Закона о ценных бумагах и фондовом рынке (с изменениями, внесенными согласно Закона №2210-VIII от 16 ноября 2017 года) частное акционерное общество обязано раскрывать информацию в соответствии с требованиями статьи 40 Закона, кроме требований пунктов 6, 7, 8, 10, 20 части 3 и 5 статьи 40 Закона. Но при этом первым отчетным периодом, за который эмитенты обязаны подавать годовую информацию в новом объёме согласно пункта 15 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг», является 2018 год. Таким образом, частные акционерные общества еще должны подавать аудиторское заключение в составе годовой информации об эмитенте за 2017 год. Со следующего же года аудит для частных акционерных обществ, кроме банков и финансовых компаний, действительно становиться делом

добровольным.

Виктория Сергейчук, юрист ЮФ OSTIN