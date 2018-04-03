Адвокат Надежды Савченко взял самоотвод

Адвокат Виктор Чевгуз взял самоотвод по делу Надежды Савченко. Об этом адвокат сообщил на своей странице в Facebook, передает ТСН.
«Самоотвод. Не хотел подавать, но...» — так адвокат прокомментировал заявление, которое разместил на своей странице.
Из заявления следует, что Надежда Савченко и Виктор Чевгуз уже официально расторгли договор о предоставлении правовой помощи. Заявление направлено в СБУ, и адвокат ждет решения.
Ранее В.Чевгуз заявлял, что готовит материалы для опровержения подозрения. О мотивах своего самоотвода адвокат не сообщает.
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