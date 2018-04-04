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Для социально уязвимых категорий лиц рассмотрение жалоб в КДКА может быть бесплатным

04 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Совет адвокатов Украины установил, что КДКА может уменьшить размер платы за организационно-техническое обеспечение рассмотрения заявлений (жалоб) или освободить от ее уплаты с учетом имущественного положения заявителя.

Таким образом, САУ внес изменения в решение №203 «Об установлении платы за организационно-техническое обеспечение рассмотрения заявлений (жалоб) в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры региона и Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры» (в новой редакции от 16 ноября 2017 года).

Инициаторами изменений выступили председатель Совета адвокатов Херсонской области Инна Мокина, председатель КДКА Киевской области Владимир Полищук, председатель КДКА Донецкой области Татьяна Коростелина.

Об этом сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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