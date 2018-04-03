Сегодня 03 апреля 2018 года, 18:07

Предложен новый порядок наложения штрафов за нарушения, связанные с отмыванием доходов

Согласно проекту, штраф налагается в течение трех лет после совершения нарушения, связанного с отмыванием денег

Разработан проект приказа Министерства экономического развития и торговли Украины об утверждении Порядка рассмотрения дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применении санкций.

Документ опубликован на сайте МЭРТ и доступен по по ссылке.

Согласно проекту, факты нарушений требований законодательства выявляются должностными лицами МЭРТ при осуществлении надзора, в частности, путем проведения плановых и внеплановых проверок. Обнаруженные Минэкономразвития факты невыполнения (ненадлежащего выполнения) требований законодательства излагаются в акте проверки.

Дело о неисполнении (ненадлежащем исполнении) требований законодательства рассматривается комиссией с участием руководителя субъекта и/или уполномоченного им лица, которое привлекается к ответственности.

Санкции применяются к субъекту за нарушение требований законодательства в течение шести месяцев со дня его обнаружения, но не позднее чем через три года со дня его совершения (по действующему сегодня порядку срок не может превышать один год).

Штраф за неисполнение (ненадлежащее исполнение) субъектом требований законодательства применяется в таких случаях и размерах:

- до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг) — за нарушение требований относительно идентификации, верификации, изучения клиентов (лиц) в случаях, предусмотренных законодательством;

- до 800 нмдг — за невыявление, несвоевременное выявление и нарушение порядка регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу;

- до 2000 нмдг — за непредоставление, несвоевременное предоставление, нарушение порядка предоставления или предоставления специально уполномоченному органу недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством;

- до 2000 нмдг — за нарушение порядка приостановления финансовых операций;

- до 2000 нмдг — за непредоставление, предоставление не в полном объеме, предоставление недостоверной информации/документов, предоставление копий документов, в которых невозможно прочитать все написанные в них сведения по запросу субъекта государственного финансового мониторинга, необходимых для выполнения им функций по государственному регулированию и надзору соответствии с Законом, или за потерю документов (в том числе информации о счетах или активах);

- до 300 нмдг — за нарушение других обязанностей, определенных Законом и/или нормативно-правовыми актами в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Постановление о наложении штрафа в соответствии со статьей 24 Закона является исполнительным документом. Отметим, что действующий порядок предусматривает обращение в суд с иском в случае, если штраф не уплачивается добровольно.