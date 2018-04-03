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Россиянку судят из-за картинок, размещенных в закрытом альбоме соцсети «ВКонтакте»

03 апреля 2018 года Источник:Pravo.ru

Как передает Pravo.ru, россиянку Оксану Походун обвиняют в возбуждении ненависти по признакам национальности, происхождения и отношения к религии (часть 1 статьи 282 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет тюрьмы, однако, выступая на прениях, прокурор попросил назначить женщине полтора года колонии-поселения. Уголовное дело против нее возбудили из-за картинок, размещенных в соцсети «ВКонтакте». Они отображали отношение женщины к событиям на Украине, к религии и президенту Путину.

«Обвинитель запросил реальное лишение свободы фактически за хранение картинок на своей личной странице в социальной сети», – заявляет адвокат подсудимой.

Интересен тот факт, что изображения были в закрытом альбоме. Непонятно, как правоохранители обнаружили их. Об этом Pravo.ru рассказал адвокат подсудимой Владимир Васин из международной правозащитной группы «Агора». Он сообщил, что у него очень много вопросов к ФСБ, которая инициировала это дело, а именно к конкретному оперативнику, который смог получить доступ к этим изображениям.

«Для ранее не судимой, положительно характеризующейся медсестры государственный обвинитель запросил реальное лишение свободы фактически за хранение картинок на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте», ссылаясь на повышенную общественную опасность преступления и личность подсудимой, – рассказал адвокат Владимир Васин. – Срок наказания по этой статье до 5 лет лишения свободы, это преступление средней тяжести. Конечно, мы будем настаивать на полном оправдании Оксаны Походун».

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