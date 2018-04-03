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Дело в отношении председателя Госаудитслужбы направлено в суд — НАБУ

03 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

30 марта 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд составленный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины обвинительный акт в отношении председателя Государственной аудиторской службы Украины. Руководителю госоргана инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации (часть 3 статьи 368-2, статья 366-1 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает сайт НАБУ.

По версии детективов Нацбюро, председатель Государственной аудиторской службы Украины в течение 2015—2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн. Законность оснований приобретения собственности не подтверждена доказательствами, а их стоимость значительно превышает законные доходы чиновницы.

Также, по мнению следствия, председатель Госаудитслужбы внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации 2015-го (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновница прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали по собственным наработками в январе 2017 года и завершили 3 марта 2018 года. После этого в течение месяца подозреваемая и ее адвокаты ознакомлялись с материалами следствия.

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