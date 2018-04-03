Сегодня 03 апреля 2018 года, 16:25

Поданы отчеты по ТЦО: в 27% случаев контролируемые операции совершаются с резидентами Кипра

Ежегодно о совершенных контролируемых операции отчитываются почти 3 тыс. налогоплательщиков. За 2016 год ими подано 2,7 тыс. отчетов на сумму 2470 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

По состоянию на 28 февраля 2018 года завершены четыре отчетных периода по трансфертному ценообразованию. Так, по итогам 2013 (сентябрь — декабрь) подано 2,5 тыс. отчетов на сумму 1153 млрд грн, за 2014 отчетный год — 1,9 тыс. отчетов на сумму 3575 млрд грн, за 2015 год — 2,9 тыс. отчетов на сумму 1581 млрд грн.

Больше всего налогоплательщиков, осуществляющих контролируемые операции, зарегистрировано в Офисе крупных налогоплательщиков — 40% (в то же время сумма осуществленных операций этих компаний составляет 92% от общего объема), ГУ ГФС в г.Киеве — 24% плательщиков (сумма контролируемых операций — 4%), ГУ ГФС в Днепропетровской области — 4,6% компаний (сумма КО — 0,8%).

Крупнейшими по объемам предметами контролируемых операций являются банковские операции — 57%, товары — 31% и финансовые услуги — 6%.

Основными странами, с резидентами которых осуществляются контролируемые операции (кроме банковских операций), являются Кипр (27%), Россия (18%), Швейцария (15%) и ОАЭ (12%).

По результатам аналитической работы и контрольно-проверочных мероприятий по итогам четырех отчетных периодов было установлено более 600 фактов нарушения плательщиками требований по своевременности и полноте декларирования контролируемых операций. К нарушителям применены 160,8 млн грн штрафных санкций, из которых 55% уплачено в государственный бюджет.

Согласно разработанным и введенным процедурам налогового контроля, по результатам анализа предоставленных плательщиками отчетов о КО контролирующими органами в течение 2014—2018 годов 235 налогоплательщикам были направлены запросы на предоставление документации по трансфертному ценообразованию по операциям с 538 контрагентами. После обработки полученной информации начаты 58 проверок по вопросам соблюдения налогоплательщиками принципа «вытянутой руки», из которых 34 уже завершены.

По результатам этих проверок доначислен налог на прибыль предприятий на сумму 400 млн грн, уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль на 3,8 млрд грн, доначислено НДС — 5,8 млн грн, уменьшена сумма возмещения НДС на 4,1 млн грн, начислено пени — 68 млн гривен.

Следует отметить, что многие компании, не дожидаясь начала проверок, осуществляют самостоятельную корректировку трансфертных цен и увеличивают свои налоговые обязательства.

Так, 430 предприятий добровольно увеличили свой налогооблагаемый доход или уменьшили убытки по операциям 2013—2016 годов более чем на 4,7 млрд грн. Как правило, это происходит именно из-за получения от ГФС запроса на предоставление документации по ТЦ.