На Прикарпатье рассылают фальшивые повестки в суд

В последнее время участились случаи обращения граждан в Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области по поводу получения ими повесток о вызове в судебные заседания по делам, которых нет в производстве суда. «Такие документы направляются отдельными коллекторскими фирмами с указанием на то, что судебную повестку можно аннулировать, заплатив определенную сумму на счет кредитора», — сообщается на портале «Судебная власть Украины».
При наличии неточных признаков в повестках и возникновении сомнений в правдивости информации, изложенной в судебных документах, предлагается обращаться за уточнением по телефону канцелярии суда.
В случае получения повестки следует обратить внимание, что судебные повестки о вызове в судебные заседания направляются непосредственно судом (не коллекторскими фирмами, общественными организациями, представителями аукционов и т.д.), содержат все необходимые реквизиты дела (порядковый номер) и обязательно подписываются секретарями судебных заседаний.
Также прилагается образец такой фальшивой повестки, с которым можно ознакомиться по ссылке.
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