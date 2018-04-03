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На Прикарпатье рассылают фальшивые повестки в суд

03 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В последнее время участились случаи обращения граждан в Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области по поводу получения ими повесток о вызове в судебные заседания по делам, которых нет в производстве суда. «Такие документы направляются отдельными коллекторскими фирмами с указанием на то, что судебную повестку можно аннулировать, заплатив определенную сумму на счет кредитора», — сообщается на портале «Судебная власть Украины».

При наличии неточных признаков в повестках и возникновении сомнений в правдивости информации, изложенной в судебных документах, предлагается обращаться за уточнением по телефону канцелярии суда.

В случае получения повестки следует обратить внимание, что судебные повестки о вызове в судебные заседания направляются непосредственно судом (не коллекторскими фирмами, общественными организациями, представителями аукционов и т.д.), содержат все необходимые реквизиты дела (порядковый номер) и обязательно подписываются секретарями судебных заседаний.

Также прилагается образец такой фальшивой повестки, с которым можно ознакомиться по ссылке.

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