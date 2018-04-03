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В отношении министра внутренних дел Украины открыто уголовное дело в РФ

03 апреля 2018 года Источник:Pravo.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту «воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на президентских выборах», передает Pravo.ru. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

Как утверждает следствие, Аваков, действуя с группой лиц по предварительному сговору, давал своим подчиненным в Киеве, Львове, Одессе и Харькове указания не пускать на избирательные участки граждан России. Из-за этого граждане РФ не смогли принять участие в выборах.

«В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе.

СКР завел дело в отношении украинского министра на основании статьи 12 Уголовного кодекса: она позволяет привлекать к уголовной ответственности иностранцев, которые совершили преступления за пределами России, но против интересов россиян.

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