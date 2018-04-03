В отношении министра внутренних дел Украины открыто уголовное дело в РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту «воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на президентских выборах», передает Pravo.ru. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.
Как утверждает следствие, Аваков, действуя с группой лиц по предварительному сговору, давал своим подчиненным в Киеве, Львове, Одессе и Харькове указания не пускать на избирательные участки граждан России. Из-за этого граждане РФ не смогли принять участие в выборах.
«В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе.
СКР завел дело в отношении украинского министра на основании статьи 12 Уголовного кодекса: она позволяет привлекать к уголовной ответственности иностранцев, которые совершили преступления за пределами России, но против интересов россиян.
Сохранить:
Контакты:
100 дней работы Верховного Суда показали:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Человек года – 2017»: час открытий и откровений
Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: