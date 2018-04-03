Сегодня 03 апреля 2018 года, 14:42

Признать недействительным отчет об оценке имущества в суде невозможно — ВС

Как отметил Верховный Суд, отчет не является нормативно-правовым актом или актом ненормативного характера

Это следует из правовой позиции, изложенной в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 13 марта 2018 года по делу №914/881/17. Так, ВС согласился с выводами Хозяйственного суда Львовской области и Львовского апелляционного хозяйственного суда о необходимости прекращения производства по делу, исковые требования в котором касались признания недействительным отчета об оценке имущества.

В частности, суды пришли к выводам, обжалуемый отчет является результатом практической деятельности специалиста-оценщика по определенным вопросам и не считается юридическим, нормативно-правовым актом или актом ненормативного характера (индивидуальным актом), поэтому истец фактически обжалует действия оценщика, что выходит за пределы подведомственности, установленной статьей 12 ХПК Украины (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений), а следовательно, производство по делу подлежит прекращению.

Обжаловав указанные решения в кассационном порядке, истец ссылался та то, что в соответствии с предписаниями статьи 33 Закона Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» и статьи 2 ХПК Украины (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений) споры, связанные с оценкой имущества, имущественных прав, решаются в судебном порядке, а хозяйственный суд открывает дела по исковым заявлениям предприятий и организаций, обращающихся в суд за защитой своих прав и охраняемых законом интересов, поэтому этот спор подлежит рассмотрению в хозяйственном суде.

Но доводы о возможности рассмотрения дела по спору о признании недействительным отчета об оценке имущества в хозяйственном суде Большая Палата ВС признала необоснованными, изложив следующий правовой вывод: «Исходя из статей 12, 33 Закона Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» от 12 июля 2001 года, отчет об оценке имущества не создает никаких правовых последствий для участников правоотношений относительно оценки имущества, а только отображает и подтверждает сделанные субъектом оценочной деятельности — субъектом хозяйствования выводы и его действия по реализации своей практической деятельности в определенных вопросах, что делает невозможным осуществление судебного рассмотрения дел по спорам о признании такого отчета недействительным».

С текстом документа можно ознакомиться по ссылке.