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Пограничники тоже хотят иметь в штате своих следователей

03 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Пограничники планируют развивать институт участковых инспекторов, которые будут обслуживать населенные пункты, прилегающие к границе. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в интервью 112.ua, передает «УП».

«Это офицеры, которые обслуживают один или два населенных пункта, прилегающих к границе. У такого участкового четко определены границы ответственности, он постоянно работает с людьми на опережение нарушений. Как правило, границу нарушают местные жители с бытовой целью. Участковый работает для профилактики таких случаев», — сказал г-н Цигикал.

«Раньше оперативно-розыскные подразделения были в составе пограничных отрядов, подчинялись начальнику органа охраны государственной границы — командиру отряда. Это создавало определенные коррупционные риски, поэтому мы вывели из штата отряда оперативно-розыскной блок и создали отдельное подразделение, чтобы получать предупредительную информацию и сделать работу подразделений более эффективной», — уточнил он.

Петр Цигикал отметил, что проблемным вопросом остается введение института следователей ГПСУ.

«У нас в функционале — весь комплекс правоохранительной деятельности, за исключением следствия. К сожалению, мы не можем достучаться в Верховную Раду. Есть депутаты, которые нас поддерживают, но я не могу сдвинуть с места эту проблему. Я считаю, что это огромная проблема: имея подготовленный аппарат оперативного состава, имея достаточно сотрудников внутренней безопасности, имея управления разведки, управления контрразведки, имея управления по борьбе с терроризмом, мы не имеем следствия», — подчеркнул руководитель ГПСУ.

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