Сегодня 03 апреля 2018 года, 14:42

LHS: Олег Рачук рассказал о нюансах трудоустройства иностранцев

Олег Рачук, директор OLEH RACHUK LAW FIRM, выступил в Legal High School с лекцией «Особенности работы иностранных представительств в Украине. Трудоустройство иностранцев». По статистике, в 2017 году в Украине работало 9,8 тыс. иностранцев, больше всего было представителей Турции и РФ.

Комментируя порядок оформления трудоустройства иностранцев в Украине, лектор отметил, что сейчас эти вопросы регулируются непосредственно Законом Украины «О занятости населения» №5067-VI. Специфическая особенность при трудоустройстве иностранцев в представительства — отсутствие требования относительно получения разрешения на трудоустройство: такие лица работают на основании специальных служебных карточек, оформление которых не требует такого количества формальностей, как получение соответствующего разрешения. В то же время, по словам Олега Рачука, существуют негласные ограничения максимального количества работающих иностранцев.

Г-н Рачук детально проанализировал порядок получения разрешения на трудоустройство иностранцев, рассказал, какие документы необходимо предоставить и в какие сроки, а также о том, какие действия следует осуществить после получения разрешения на использование труда иностранца. Так, согласно части 1 статьи 422 Закона №5067-VI, для получения разрешения работодатель подает в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, следующие документы:

1) заявление в форме, установленной Кабинетом Министров Украины, в котором работодатель подтверждает, что должность, на которой будет применяться труд иностранца или лица без гражданства, не связана с принадлежностью к гражданству Украины и не требует предоставления допуска к государственной тайне;

2) копии страниц паспорта иностранца или лица без гражданства с личными данными вместе с переводом на украинский язык, заверенным в установленном порядке;

3) цветную фотографию иностранца или лица без гражданства размером 3,5x4,5 см;

4) копию проекта трудового договора (контракта) с иностранцем или лицом без гражданства, заверенную работодателем.

Лектор подчеркнул, что работодатель обязан после получения разрешения на применение труда иностранца не позднее чем через 90 календарных дней с даты выдачи разрешения заключить с иностранцем или лицом без гражданства трудовой договор (контракт), а не позднее чем через 10 календарных дней с даты заключения трудового договора (контракта) подать его копию, заверенную работодателем, в территориальный орган. Если иностранец без уважительных причин не приступил к работе в предусмотренный трудовым договором (контрактом) срок, работодатель должен в течение пяти рабочих дней письменно уведомить об этом территориальный орган или подразделение ГМС по месту выдачи вида на жительство в Украине иностранцу или лицу без гражданства, а также уведомить в письменной форме территориальный орган, выдавший разрешение, о прекращении трудового договора (контракта) с иностранцем или лицом без гражданства в течение трех рабочих дней с даты его прекращения.