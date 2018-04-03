Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 03 апреля 2018 года, 14:42

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НБУ предлагает изменить Инструкцию о межбанковском переводе средств в нацвалюте

03 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Проект постановления правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте».

Проектом предлагается:

- отменить обязанность по использованию печатей на документах, представляемых банком для открытия и ведения корреспондентского счета, в том числе в Национальном банке Украины;

- определить порядок действий в случае получения уведомления банка-корреспондента/или обременителя о наличии оснований для обращения взыскания на предмет обременения, которым являются имущественные права на денежные средства на корреспондентском счете банка.

Кроме того, проектом предлагается внести другие изменения в Инструкцию о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте, утвержденной постановлением правления Национального банка Украины от 16 августа 2006 №320, касающиеся:

- приведения перечня счетов, по которым не производится приостановление расходных операций банка во время исполнения документов об аресте средств банка и решений суда по обращению контролирующего органа, в соответствии с Инструкцией о применении Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины, утвержденной постановлением правления НБУ от 11 сентября 2017 года №89;

- оформления в электронном виде разрешения на работу банка в системе электронных платежей НБУ по соответствующей модели обслуживания консолидированного корреспондентского счета и требования НБУ/ФГВФЛ на бесспорное списание задолженности с корреспондентского счета банка;

- определения нового порядка резервирования и восстановления функционирования системы электронных платежей НБУ;

- приведения норм Инструкции в соответствие с изменениями, которые произошли в структуре НБУ.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 30 апреля 2018 на почтовый или электронный адрес Национального банка Украины. С документом можно ознакомиться по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1057) от 27/03/18 Свежий номер

Защита бизнеса

№ 13 (1057)
Зарубежная практика

Персональная охрана

Отрасли практики

Емкость банка

Судебная практика

Круг да около

Тема номера:

Трастовый фон

Архив голосованийVox Populi

100 дней работы Верховного Суда показали:

первые положительные результаты судебной реформы;

недостатки в организационных вопросах, которые могут повлиять в том числе и на единство судебной практики;

пока еще рано говорить о каких-либо результатах.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

VIII Всеукраинская школа по морскому праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом