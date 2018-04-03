Сегодня 03 апреля 2018 года, 14:42

НБУ предлагает изменить Инструкцию о межбанковском переводе средств в нацвалюте

Проект постановления правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте».

Проектом предлагается:

- отменить обязанность по использованию печатей на документах, представляемых банком для открытия и ведения корреспондентского счета, в том числе в Национальном банке Украины;

- определить порядок действий в случае получения уведомления банка-корреспондента/или обременителя о наличии оснований для обращения взыскания на предмет обременения, которым являются имущественные права на денежные средства на корреспондентском счете банка.

Кроме того, проектом предлагается внести другие изменения в Инструкцию о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте, утвержденной постановлением правления Национального банка Украины от 16 августа 2006 №320, касающиеся:

- приведения перечня счетов, по которым не производится приостановление расходных операций банка во время исполнения документов об аресте средств банка и решений суда по обращению контролирующего органа, в соответствии с Инструкцией о применении Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины, утвержденной постановлением правления НБУ от 11 сентября 2017 года №89;

- оформления в электронном виде разрешения на работу банка в системе электронных платежей НБУ по соответствующей модели обслуживания консолидированного корреспондентского счета и требования НБУ/ФГВФЛ на бесспорное списание задолженности с корреспондентского счета банка;

- определения нового порядка резервирования и восстановления функционирования системы электронных платежей НБУ;

- приведения норм Инструкции в соответствие с изменениями, которые произошли в структуре НБУ.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 30 апреля 2018 на почтовый или электронный адрес Национального банка Украины. С документом можно ознакомиться по ссылке.