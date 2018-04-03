Google Chrome удалит все расширения для майнинга криптовалюты

Компания Google объявила, что вводит запрет на добавление в Chrome Web Store новых расширений для майнинга криптовалют, а также удалит все существующие подобные продукты. Об этом пишет TechCrunch, передает «Экономическая правда».
В блоге Google сообщается, что за последние несколько месяцев увеличилось количество расширений вредителей, которые внешне предлагают полезные функции, однако имеют встроенные скрипты для майнинга, работающие в фоновом режиме.
Такие скрипты могут негативно влиять на общую производительность компьютера и потребление электроэнергии. Чаще всего они направлены на майнинг криптовалюты Monero.
Поэтому 2 апреля 2018 Google ввела запрет на добавление любых приложений для майнинга криптовалюты, а до конца июня 2018 года в Chrome Web Store будут удалены уже существующие расширения.
В то же время расширения, связанные с технологией блокчейна и не направленные на майнинг, будут допускать в магазин и дальше.
Напомним: антивирусная компания обнаружила новый вирус под названием HiddenMiner, который использует мощности Android-смартфонов для добычи криптовалюты Monero.
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