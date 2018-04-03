Сегодня 03 апреля 2018 года, 14:42

Премьер против е-декларирования для общественников, а парламент не включил этот вопрос в повестку

Владимир Гройсман поддержал идею Андрея Парубия отменить е-декларации для общественных активистов, но парламент пока решил не рассматривать данный законопроект

Введение нормы о заполнении электронной декларации целесообразно в отношении чиновников высокого ранга и руководителей крупных государственных компаний, которые имеют доступ к государственному ресурсу. Зато введение электронного декларирования для общественных активистов было ошибочным. Об этом в эфире «112.ua» сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает сайт КМУ.

«Введение е-деклараций предусматривало, что те люди, которые уполномочены государством на управление бюджетными средствами и государственными процессами, должны быть открытыми и прозрачными. И поэтому для чиновников это понятно. Для тех, кто возглавляет государственные предприятия, это тоже понятно. А общественные активисты для того и есть, чтобы отследить публичность работы власти. Они не имеют никакого отношения к государственным ресурсам, — заявил глава правительства. — Важно отменить декларирование для участников наблюдательных советов госкомпаний, которые являются гражданами других стран. В своих странах они заполняют свои декларации. Другое дело, что эти документы могут быть публичными для нас».

Глава правительства призвал депутатский корпус объединиться для решения об усовершенствовании законодательных норм.

При этом он подчеркнул, что вопрос злоупотребления статусом общественного деятеля — это в основном моральная категория, которую трудно «законодательно выписать или установить». «Общественный сектор должен быть саморегулируемым», — считает премьер-министр.

При этом парламент сегодня отказался включить в повестку дня целый ряд законопроектов, касающихся этого вопроса. В частности, не включен проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно освобождения отдельных категорий лиц от выполнения требований финансового контроля (№8209-1). Автором выступает спикер парламента Андрей Парубий и представители фракций «Батькивщина», «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко», «Самопомощь» и группы «Видродження».

Предлагается отменить обязанность подавать декларации членам Общественного совета добропорядочности, общественных советов, советов общественного контроля, образованных при государственных органах и участвующих в подготовке решений по кадровым вопросам, подготовке, мониторингу, оценке выполнения антикоррупционных программ. Сегодня по закону лица должны подавать декларацию за предыдущий год в течение 10 дней после вхождения в состав соответствующего органа. Также предлагается освободить об обязанности лиц, реализующих международные проекты технической помощи и ряд других субъектов.

Вместе с тем предусмотрено оставить нормы о декларировании для представителей общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, экспертов соответствующей квалификации, других лиц, входящих в состав конкурсных комиссий, образованных в соответствии с Законом Украины «О государственной службе», Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления».

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины в своем заключении соглашается с необходимостью законодательного пересмотра круга лиц, на которых распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции», однако высказало ряд замечаний. ГНЭУ против освобождения от декларирования членов ОСД и общественных советов, потому что «есть основания полагать, что деятельность таких физических лиц влияет на принятие решений государственными органами или органами местного самоуправления и поэтому может включать реальные коррупционные риски».