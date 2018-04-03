Сегодня 03 апреля 2018 года, 13:00

Народные депутаты предлагают усилить меры пожарной безопасности в отношении ТРЦ, вокзалов и гостиниц

Предлагается внепланово проверить все торговые и торгово-развлекательные центры, а также отнести их к объектам с высокой степенью риска

Группа внефракционных народных депутатов Украины во главе с Тарасом Батенко внесла в парламент проект Постановления об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины относительно усиления мер по обеспечению пожарной безопасности в зданиях массового скопления людей (№8127). Авторы обеспокоены итогами моратория на контрольные мероприятия и предлагают ужесточить законодательство о проведении проверок в общественных местах. Также они считают, что чрезвычайно низкие штрафы, предусмотренные Кодексом Украины об админправонарушениях и Уголовным кодексом Украины, не выполняют превентивной функции.

Согласно проекту, предлагается обратиться к Кабинету Министров Украины с требованием провести до 1 мая 2018 года комплекс мероприятий:

1) провести внеплановые проверки всех сооружений массового скопления людей, таких как торговые и торгово-развлекательные центры, железнодорожные вокзалы, автобусные станции, аэропорты, гостиницы, концертные и игровые залы, плавательные бассейны, учебные заведения, учреждения здравоохранения и тому подобное.

2) внести изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2017 № 1043 «Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности Государственной службой по чрезвычайным ситуациям», направленные на:

а) отнесение сооружений массового скопления людей, таких как торговые и торгово-развлекательные центры, железнодорожные вокзалы, автобусные станции, аэропорты, гостиницы, концертные и игровые залы, плавательные бассейны, учебные заведения, учреждения здравоохранения и т.д. к объектам с высокой степенью риска;

б) уменьшение периодичности проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности для торговых и торгово-развлекательных центров, железнодорожных вокзалов, автобусных станций, аэропортов, гостиниц, концертных и игровых залов, плавательных бассейнов, учебных заведений, учреждений здравоохранения и т.п.;

3) разработать и внести на рассмотрение парламента проект Закона Украины о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Кодекс гражданской защиты Украины, Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности;

4) создать рабочую группу по координации действий центральных органов исполнительной власти по проверке и обеспечению пожарной безопасности торговых и торгово-развлекательных центров, железнодорожных вокзалов, автобусных станций, аэропортов, гостиниц, концертных и игровых залов, плавательных бассейнов, учебных заведений, учреждений здравоохранения и т.п.

Как указывается в пояснительной записке со ссылкой на отчет ГСЧС наблюдалось увеличение количества пожаров на 12,0%. В течение 2017 года в Украине в среднем ежедневно возникало 228 пожаров (в 2016 году этот показатель составил 203), в результате которых гибли пять и получали травмы четыре человека, огнем уничтожалось или повреждалось 68 зданий и 12 единиц техники.

Сама ГСЧС в Отчете об основных результатах деятельности в 2017 году признает, что в прошлом году в условиях моратория на проведение проверок состояния техногенной и пожарной безопасности субъектов хозяйствования основное внимание уделялось проведению профилактически-разьяснительной работы, а не проверкам мероприятий и средств обеспечения пожарной безопасности. «И это тогда, когда даже в предыдущие годы, до начала действия моратория на проведение проверок состояния техногенной и пожарной безопасности, экспертами отмечалось, что около 30% недостатков, которые органы государственного пожарного надзора предлагали устранить субъектам хозяйствования в течение длительного времени, часто годами, а не устранялись», – особо подчеркивают народные депутаты.