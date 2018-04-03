Сегодня 03 апреля 2018 года, 13:00

«Существующее регулирование деятельности иностранных представительств не способствует притоку инвесторов» — Андрей Литвинчук (АО PwC Legal Украина)

Занятия в школе корпоративного права и M & A Legal High School продолжило выступление Андрея Литвинчука, менеджера практики консультирования при выходе на рынок АО «PwC Legal Украина». Лектор сосредоточился на особенностях работы иностранных представительств в Украине, их правового статуса и резидентности. Он отметил, что в Украине по состоянию на 1 декабря 2017 года действовали 4270 представительств, большинство в Киеве. А говоря о нормативном регулировании деятельности иностранных представительств, г-н Литвинчук обратил внимание, что профильное законодательство за последнее десятилетие менялось преимущественно в сфере налогообложения.

Андрей Литвинчук рассказал о различиях статуса представительств, не ведущих коммерческой деятельности, и коммерческих представительств (в терминологии налогового законодательства — постоянных представительств), а также прокомментировал проблемные ситуации, которые могут возникнуть в ходе коммуникации с налоговыми органами, относительно определения статуса представительства. Далее лектор дал ряд советов по регистрации иностранных представительств в Украине, открытии банковских счетов (акцентировав внимание на особенностях подготовки необходимых документов и соблюдении установленных сроков) и трансформации некоммерческого представительства в коммерческое (виды деятельности целесообразно определять по КВЭД).

«При регистрации представительства следует объективно оценивать возможные риски», — подчеркнул Андрей Литвинчук.

Комментируя судебную практику с участием иностранных представительств, г-н Литвинчук рассказал о спорах, связанных с «переквалификацией» некоммерческих представительств в постоянные представительства — в этой категории споров суды особое внимание уделяют документам, подтверждающим коммерческий характер предоставляемых услуг, а также нормам положения о представительстве и доверенности на имя руководителя. На практике были случаи, когда такая переквалификация происходила даже на основании должностных инструкций работников, подчеркнул лектор. Другой распространенной категорией споров он назвал налоговые споры, касающиеся финансирования представительства материнской компанией. «Достаточно часто, с точки зрения налоговых инспекторов, денежные средства, перечисленные головной компанией своему представительству на его содержание, являются безвозвратной финансовой помощью и относятся к доходам представительства, облагаются налогом на прибыль», — сказал г-н Литвинчук.

По его словам, судебная практика относительно деятельности иностранных представительств в Украине меняется. Если раньше суды анализировали деятельность, которую осуществляет представительство, то сейчас сами представительства должны предоставлять документарное подтверждение некоммерческого характера своей деятельности — на практике это зачастую означает увеличение налоговых доначислений.

В завершение лекции Андрей Литвинчук поделился своим видением усовершенствования регулирования деятельности иностранных представительств в Украине — существующий архаичный порядок, по его мнению, не способствует притоку инвесторов на украинский рынок.