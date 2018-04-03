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ВС назвал условия возложения субсидиарной ответственности по обязательствам должника на руководителя предприятия

03 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Суд принял постановление, касающееся возложения субсидиарной ответственности по обязательствам должника на руководителя предприятия. Текст решения доступен по ссылке.

Частью 1 статьи 2 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» определено, что производство по делам о банкротстве регулируется этим Законом, Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, другими законодательными актами Украины. Согласно части 1 статьи 619 Гражданского кодекса Украины, договором или законом может быть предусмотрена наряду с ответственностью должника дополнительная (субсидиарная) ответственность другого лица.

Таким законом, который предусматривает наряду с ответственностью должника дополнительную (субсидиарную) ответственность другого лица, является указанный Закон.

В частности, в части 5 статьи 41 этого Закона указано, что при осуществлении своих полномочий ликвидатор имеет право заявить требования к третьим лицам, которые в соответствии с законодательством несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника в связи с доведением его до банкротства. Размер указанных требований определяется с учетом разницы между суммой требований кредиторов и ликвидационной массой. В случае банкротства должника по вине его учредителей (участников, акционеров) или других лиц, в том числе по вине руководителя должника, которые имеют право давать обязательные для должника указания или имеют возможность иным образом определять его действия, на учредителей (участников, акционеров) должника — юридического лица или других лиц в случае недостаточности имущества должника может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Поскольку суды предыдущих инстанций установили, что во время ликвидационной процедуры выявлено отсутствие средств на счетах должника и отсутствие активов банкрота, а имущественные активы предприятия были отчуждены в результате решений и действий руководителя этого предприятия и хозяйственная деятельность предприятия приостановлена незаконным образом, Верховный Суд признал обоснованным вывод судов первой и апелляционной инстанций об удовлетворении заявления ликвидатора и о возложении субсидиарной ответственности на руководителя предприятия в связи с доведением до банкротства предприятия.

Действующее законодательство Украины не связывает возможность возложения субсидиарной ответственности на соответствующих лиц согласно части 5 статьи 41 указанного выше Закона с обязательным наличием приговора (приговоров) в отношении таких лиц.

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