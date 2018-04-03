Сегодня 03 апреля 2018 года, 13:00

ВС назвал условия возложения субсидиарной ответственности по обязательствам должника на руководителя предприятия

Верховный Суд принял постановление, касающееся возложения субсидиарной ответственности по обязательствам должника на руководителя предприятия. Текст решения доступен по ссылке.

Частью 1 статьи 2 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» определено, что производство по делам о банкротстве регулируется этим Законом, Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, другими законодательными актами Украины. Согласно части 1 статьи 619 Гражданского кодекса Украины, договором или законом может быть предусмотрена наряду с ответственностью должника дополнительная (субсидиарная) ответственность другого лица.

Таким законом, который предусматривает наряду с ответственностью должника дополнительную (субсидиарную) ответственность другого лица, является указанный Закон.

В частности, в части 5 статьи 41 этого Закона указано, что при осуществлении своих полномочий ликвидатор имеет право заявить требования к третьим лицам, которые в соответствии с законодательством несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника в связи с доведением его до банкротства. Размер указанных требований определяется с учетом разницы между суммой требований кредиторов и ликвидационной массой. В случае банкротства должника по вине его учредителей (участников, акционеров) или других лиц, в том числе по вине руководителя должника, которые имеют право давать обязательные для должника указания или имеют возможность иным образом определять его действия, на учредителей (участников, акционеров) должника — юридического лица или других лиц в случае недостаточности имущества должника может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Поскольку суды предыдущих инстанций установили, что во время ликвидационной процедуры выявлено отсутствие средств на счетах должника и отсутствие активов банкрота, а имущественные активы предприятия были отчуждены в результате решений и действий руководителя этого предприятия и хозяйственная деятельность предприятия приостановлена незаконным образом, Верховный Суд признал обоснованным вывод судов первой и апелляционной инстанций об удовлетворении заявления ликвидатора и о возложении субсидиарной ответственности на руководителя предприятия в связи с доведением до банкротства предприятия.

Действующее законодательство Украины не связывает возможность возложения субсидиарной ответственности на соответствующих лиц согласно части 5 статьи 41 указанного выше Закона с обязательным наличием приговора (приговоров) в отношении таких лиц.