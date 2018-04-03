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ГФС сообщает, как повлияло введение риск-ориентированного подхода на снижение числа проверок

03 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Благодаря концентрации на проверках наиболее рисковых плательщиков и операций общий вклад подразделений аудита в бюджет за 2017 год составил 7 млрд грн. Это почти на 2 млрд грн, или на 40% больше, чем за 2016 год. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

«Избирательность контроля на основе оценки рисков в деятельности плательщика — главный принцип контрольно-проверочной работы подразделений аудита ГФС, что соответствует ведущей международной практике», — уточняет пресс-служба ведомства.

Отбор в план рисковых плательщиков осуществляется автоматически посредством ИТС «Налоговый блок». Риск-ориентированная система постоянно обновляется. В частности, в 2017 году дважды пересматривался порядок формирования плана-графика документальных проверок, пересмотрены и усовершенствованы 44 риска, по которым формировались планы на 2017 и 2018 годы. Принимаются также меры по внедрению электронного допроверочного анализа и электронных проверок.

За счет сокращения мер контроля снижено давление на плательщиков: за последние 5 лет в 3,5 раза уменьшено количество заключений относительно документального подтверждения рисков, определенных при отборе.

В связи с усовершенствованием процесса отбора рисков в операциях с НДС существенно уменьшено количество встречных сверок и внеплановых проверок. В то же время на 10% увеличено количество плановых мероприятий, в ходе которых комплексно отрабатываются все риски в деятельности плательщиков.

При этом акцент в плановой работе сделан на деятельности крупных плательщиков — 9%, средних — всего 5%, а малых только 0,2%.

По отраслевому принципу были определены наибольшие риски в деятельности 4,6 тыс. налогоплательщиков с суммарным объемом доходов 890 млрд грн.

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