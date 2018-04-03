Сегодня 03 апреля 2018 года, 13:00

Начали работу мобильные группы по взысканию задолженности по выплате зарплаты

В наиболее проблемных регионах Украины начали свою работу мобильные группы по ликвидации задолженности по выплате заработной платы. Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины Светлана Глущенко, сообщает сайт Минюста.

«Со 2 апреля начали работать мобильные группы по ликвидации задолженности по зарплате в шести городах Украины, а именно: в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Мариуполе, Северодонецке. До конца апреля аналогичные мобильные группы заработают в Киеве, Запорожье, Николаеве, Киеве, Хмельницком и Херсоне. Мобильные группы будут проводить регулярную проверку состояния исполнения судебных решений по оплате труда предприятиями», — отметила Светлана Глущенко.

Она добавила, что создание мобильных групп является последовательным и логическим продолжением работы Министерства юстиции в направлении существенного улучшения в Украине ситуации с исполнением судебных решений.