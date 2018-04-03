Сегодня 03 апреля 2018 года, 13:00

Обжалован запрет на въезд в Украину Михеила Саакашвили

Адвокаты экс-президента Грузии, лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили подали иск в суд на решение о запрете на въезд в Украину до 13 февраля 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передает Zaxid.net.

«В целях защиты прав Михеила Саакашвили адвокаты подали иск во Львовский окружной административный суд о признании противоправным и отмене постановления Мостиского пограничного отряда о запрете въезда Саакашвили в Украину на три года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, защита М.Саакашвили считает, что постановление было вынесено с нарушениями Инструкции о принятии решений о запрете въезда иностранцам или лицам без гражданства, нарушает права, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека.