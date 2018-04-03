Сегодня 03 апреля 2018 года, 11:17

Министр соцполитики считает справедливым введение алиментов на содержание родителей

Министр социальной политики Андрей Рева убежден, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода в деталях», передает «Экономическая правда».

Как считает Андрей Рева, нужно законодательно ввести серьезную ответственность — дети должны платить алименты на содержание родителей. «В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях», — сказал г-н Рева.

Он отметил, что сейчас Министерство юстиции «воюет со злостными неплательщиками алиментов».

«Я считаю, это очень правильно. Посмотрите, сколько тысяч взрослых мужчин, которые нормально себя чувствуют, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям больше 500 млн гривен было перечислено такими родителями», — заявил министр.