Сегодня 02 апреля 2018 года, 23:20

«Международное структурирование бизнеса — это не уклонение от уплаты налогов», — уверяет лектор LHS Максим Лавринович

Об международном структурировании бизнеса: финансовых и юридических аспектах выхода на рынки ЕС слушателям Школы корпоративного права и M&A Legal High School рассказал Максим Лавринович, управляющий партнер Lavrynovych & Partners Law Firm.

Лектор сообщил, что цель международного структурирования бизнеса состоит в повышении его рентабельности с помощью применения процедур финансовой, налоговой и юридической оптимизации путем эффективного использования нескольких юрисдикций в пределах одной группы компаний. А среди его преимуществ спикер выделил централизацию контроля в стране с респектабельной юрисдикцией, повышение уровня защищенности бизнеса, оптимизацию размещения активов, совершенствование денежно-товарных потоков, оптимизацию налогообложения и минимизацию рисков от осуществления деятельности.

Максим Лавринович подчеркнул, что украинцы до сих пор не выводят, а сохраняют свои средства путем их вывода за границу, обычно с их последующей инвестицией в Украину. Часто бизнес выбирает именно юрисдикцию стран Европейского Союза, где имеется жесткое регулирование и повышенная защита капиталов. Подтвердил сказанное лектор, перечислив преимущества регистрации в Австрии, в которой действуют низкие ставки корпоративного налога и налога на дивиденды. Австрия представляет собой респектабельную юрисдикцию и обеспечивает поддержку иностранных инвесторов налоговыми льготами и денежными субсидиями.

Комплаенс в большинстве начинается с юридической фирмы — проверяется клиент от начала до конца (кто является UBO, репутация, происхождение средств и т.п.), и только после проведения юридического комплаенса юрфирма передает данные своему регулятору. Лектор отметил, что при регистрации бизнеса все упирается в банки, которые становятся самым большим препятствием.

Максим Лавринович заверил, что комплаенс сегодня правит миром, однако в то же время существует сеть, которая бросила вызов ему и всей банковской системе в целом — это рынок криптовалюты.