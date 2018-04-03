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КДКП открыла дисциплинарное производство в отношении Назара Холодницкого

03 апреля 2018 года Источник:Сегодня

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом сообщил руководитель КДКП Виталий Грушковский, передает издание «Сегодня».

По его словам, жалоба на г-на Холодницкого поступила в КДКП в пятницу, 30 марта с.г. Он сообщил, что для принятия решения по жалобе у КДКП есть два месяца.

Виталий Грушковский также отметил, что члена комиссии, который будет заниматься изучением этой жалобы, изберет автоматизированная система.

Как сообщалось, Назар Холодницкий пообещал явиться на допрос в Генпрокуратуру на следующей неделе.

НАБУ подозревает Холодницкого в давлении на суд, чиновников и свидетелей.

Генеральный прокурор Юрий Луценко просит Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры рассмотреть вопрос увольнения Холодницкого.

Тем временем Назар Холодницкий поручил НАБУ расследовать обстоятельства установки в его кабинете прослушивающего устройства.

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