КДКП открыла дисциплинарное производство в отношении Назара Холодницкого

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом сообщил руководитель КДКП Виталий Грушковский, передает издание «Сегодня».
По его словам, жалоба на г-на Холодницкого поступила в КДКП в пятницу, 30 марта с.г. Он сообщил, что для принятия решения по жалобе у КДКП есть два месяца.
Виталий Грушковский также отметил, что члена комиссии, который будет заниматься изучением этой жалобы, изберет автоматизированная система.
Как сообщалось, Назар Холодницкий пообещал явиться на допрос в Генпрокуратуру на следующей неделе.
НАБУ подозревает Холодницкого в давлении на суд, чиновников и свидетелей.
Генеральный прокурор Юрий Луценко просит Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры рассмотреть вопрос увольнения Холодницкого.
Тем временем Назар Холодницкий поручил НАБУ расследовать обстоятельства установки в его кабинете прослушивающего устройства.
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