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Сегодня 02 апреля 2018 года, 18:12

ВККС сообщает об изменениях в составе руководства

Станислав Щотка стал заместителем председателя ВККС и председателем Квалификационной палаты

Сегодня по результатам тайного голосования на заседании Комиссии избран новый заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Им стал Станислав Щотка, сообщается на странице ВККС в Facebook.

Председателем Палаты по вопросам отбора и публичной службы судей стал Сергей Козьяков, а Квалификационной палаты — Станислав Щотка.

Валентина Устименко, которая временно занимала должность заместителя председателя, назначена секретарем Квалификационной палаты Комиссии.

Кроме того, говорится, что вновь избранный член ВККС Степан Гладий со 2 апреля с.г. приступил к своим обязанностям в составе Палаты по вопросам отбора и публичной службы судей.