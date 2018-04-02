Сегодня по результатам тайного голосования на заседании Комиссии избран новый заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Им стал Станислав Щотка, сообщается на странице ВККС в Facebook.
Председателем Палаты по вопросам отбора и публичной службы судей стал Сергей Козьяков, а Квалификационной палаты — Станислав Щотка.
Валентина Устименко, которая временно занимала должность заместителя председателя, назначена секретарем Квалификационной палаты Комиссии.
Кроме того, говорится, что вновь избранный член ВККС Степан Гладий со 2 апреля с.г. приступил к своим обязанностям в составе Палаты по вопросам отбора и публичной службы судей.
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