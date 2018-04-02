Сегодня 02 апреля 2018 года, 18:12

Лектор LHS Руслан Шевчук опроверг мнение о том, что скоро схемы структурирования исчезнут, оставшись лишь в нескольких проявлениях

Руслан Шевчук, заместитель директора по правовым вопросам медиагруппы StarLightMedia, объяснил слушателям Школы корпоративного права и M&A Legal High School секреты процедуры раскрытия информации при структурировании бизнеса.

Лучший вариант отслеживания ситуации — четко держать предметы и блоки под контролем: все вместе и каждый в отдельности. Сюда входят отраслевые ограничения, трансфертное ценообразование, организационно-правовые структуры и пр.

В каждой юрисдикции, где расположены активы, нужно учитывать отраслевые особенности. То есть сначала стоит узнать, есть ли в конкретной стране ограничения относительно владения тем видом бизнеса, которым вы планируете заниматься. Так, запреты могут касаться нерезидентов, юрлиц и физических лиц — предпринимателей, зарегистрированных в офшорных зонах, резидентов страны, признанной агрессором.

Руслан Шевчук подчеркнул, что всегда нужно учитывать тенденции АМКУ. При структуризации определенной сферы надо получить разрешение на концентрацию, для чего необходимо раскрыть огромный объем информации о компании, с которой вы работаете. Пакет документов должен составляться с учетом всей структуры, которая связана с субъектом отношениями контроля. То есть соответствующие данные будут требоваться также от лиц, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность предприятия благодаря праву владения или пользования активами, праву, которое обеспечивает решающее влияние на формирование состава, результаты голосования и решения органов управления субъекта хозяйствования.

Болезненной темой в данной области лектор назвал деятельность банков, так как при работе с ними на практике часто возникают проблемы. Например, даже если в конкретной операции не надо проводить аудит или подавать отчетность, при получении информации о платеже банк может поставить вопросы, касающиеся экономического обоснования такой операции. Кстати, во многих европейских юрисдикциях 99% граждан Украины отказывают в открытии счетов. Руслан Шевчук отметил, что для некоторых юрисдикций гражданство Украины является маркером риска.

Сегодня изменения касаются также деятельности Национального банка Украины. Ранее при выдаче индивидуальных рецензий НБУ действовал по формальному принципу (просто принимался конкретный перечень документов), сейчас он выполняет фактически еще и функцию финансового мониторинга.

Лектор отметил, что существует тенденция к взаимному обмену информацией и взаимному доступу к базам. То есть если субъект, открывая счет за границей, предоставит одни данные, а затем, совершая платеж из Украины, укажет другие, то они будут сопоставлены. А информация, которая попадает в сеть, не уничтожается. Она будет доступна всегда. Так, Госфинмониторинг должен полученную информацию направлять в ЕГР, где она сразу сопоставляется.

Важной, по мнению Руслана Шевчука, является также очередность осуществления регистрационных действий, ведь она может влиять на скорость процесса и объем информации. Например, если физическое лицо (будущий директор), выступит единоличным учредителем предприятия, сформирует уставный капитал, а затем передаст корпоративные права будущему владельцу, который увеличит этот уставный капитал до нужного размера, это в отдельных случаях поможет сэкономить время.