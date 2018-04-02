Сегодня 02 апреля 2018 года, 18:12

Совет судей Украины начнет проверки организации работы судов с Днепропетровщины

Совет судей Украины анонсирует проверки организации работы судов. «Мы планируем проверки организации работы судов, будем изучать и анализировать результаты работы и проблемы, с которыми сталкиваются судьи с тем, чтобы эффективно осуществлять меры по обеспечению независимости судей и судов», — заявил председатель Совета Олег Ткачук. Об этом сообщается на сайте Совета судей Украины.

«Совет судей Украины, сформированный XV съездом судей Украины, своими приоритетами определил совместную работу с гражданским обществом, с каждым гражданином нашего государства с целью обеспечения справедливого, эффективного, честного правосудия. Запланированы многочисленные мероприятия в сотрудничестве с общественными, государственными организациями, международными экспертами, учеными. Совет судей планирует проводить такую работу, сотрудничество и встречи во всех уголках Украины. Для этого будет проведена проверка организации работы судов, изучены результаты работы и проблемы, с которыми сталкиваются судьи, проанализированы запросы общественности, изучены результаты судебной статистики. Сегодня Совет судей Украины начинает такую свою работу с Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области — одного из крупнейших местных судов в государстве», — подчеркнул г-н Ткачук.

Отметим, что сегодня начинается рабочая поездка председателя Совета судей Украины во главе рабочей группы в составе членов ССУ Владимира Кравчука, судьи Верховного Суда, председателя Комитета по вопросам организационно-кадровой работы судов, органов судейского самоуправления и Елены Журавской, судьи Деснянского районного суда города Киева, председателя Комитета по вопросам обеспечения независимости судей, в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.