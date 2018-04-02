ADER HABER усиливает экспертный состав: новым советником компании стал Александр Удовиченко

Новым советником ADER HABER компании стал Александр Удовиченко. Как известно, он обладает опытом в сфере юриспруденции более 27 лет, 19 лет занимал должности судьи хозяйственного суда Харьковской области, Харьковского апелляционного хозяйственного суда, а с 2004-го по 2018 год — судьи Высшего хозяйственного суда Украины.
В своей практике г-н Удовиченко значительное внимание уделял вопросам банкротства и финансовой реструктуризации и стал признанным экспертом в этой сфере.
Работая судьей с 1999 года, имея научную степень кандидата юридических наук, Александр Сергеевич продолжал заниматься научной деятельностью, будучи членом Научно-консультативного совета Высшего хозяйственного суда Украины и членом рабочей группы по вопросам судебной реформы при Президенте Украины, а также активно участвовал в судейском самоуправлении в качестве председателя Совета судей хозяйственных судов Украины, члена Совета судей Украины, члена (заместителя председателя) Высшего совета юстиции.
За свою успешную карьеру г-н Удовиченко был удостоен звания «Заслуженный юрист Украины» и награжден орденом «За мужество» ІІІ степени, медалью «Защитнику Отечества», а также многими ведомственными наградами.
В ADER HABER Александр Удовиченко будет развивать направление банкротства и финансовой реструктуризации.
«Я очень рад стать частью профессиональной команды ADER HABER и убежден, что мой опыт и знания органично соединятся с юридическим потенциалом компании», — отметил господин Удовиченко.
«Усиление состава экспертов — это еще один шаг к становлению ADER HABER как лидера на юридическом рынке», — комментирует Юрий Петренко, управляющий партнер ADER HABЕR.
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